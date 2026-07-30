В ГД предложили доплачивать матерям-пенсионеркам 5 тыс. рублей за ребенка

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пенсионерки должны получать доплату к пенсии в размере 5 тыс. рублей за каждого воспитанного ими ребенка. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Мы предлагаем доплачивать нынешним пенсионеркам по 5 тыс. рублей за каждого ребенка, которого они воспитали. Это единственное верное и справедливое решение», — сказал Миронов.
По его словам, по действующей системе за воспитание детей зачисляется мало пенсионных баллов. Доплата может составить до 2 тыс. рублей, только если женщина получала зарплату перед декретом. Разрыв между пенсиями бездетных пенсионерок и женщин, которые родили и вырастили даже хотя бы двух детей может достигать 10−15 тыс. рублей, подчеркнул депутат.
«Те, кто отказался от карьеры, не спал ночами, терпел упреки на работе, получал небольшую зарплату и на эти крохи одевал и кормил будущее страны, сегодня получают пенсию намного меньше, чем те, кто предпочел жить для себя. Какие выводы сделает нынешняя молодая женщина, глядя на эту ситуацию», — отметил политик.