В ГД предложили доплачивать матерям-пенсионеркам 5 тыс. рублей за ребенка

По его словам, по действующей системе за воспитание детей зачисляется мало пенсионных баллов. Доплата может составить до 2 тыс. рублей, только если женщина получала зарплату перед декретом. Разрыв между пенсиями бездетных пенсионерок и женщин, которые родили и вырастили даже хотя бы двух детей может достигать 10−15 тыс. рублей, подчеркнул депутат.