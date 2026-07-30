К 2030 году «Газпром» намерен добывать почти половину газа из ТРИЗ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. «Газпром» к 2030 году будет добывать почти половину своего газа из объектов с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). Об этом говорится в презентации замглавы «Газпрома» Виталия Маркелова к выступлению на 30-м Международном Дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина».
В 2025 году добыча газа «Газпрома» составила 405,4 млрд куб. м, а 11,4% от этого объема пришлось на ТРИЗ. В 2030 году этот показатель достигнет 47% от суммарной добычи группы «Газпром».
По словам Маркелова, на начало 2026 года текущие извлекаемые запасы газа компании составили более 27 трлн куб. м. Ресурсы «Газпрома» сосредоточены в основном на Ямале, арктическом шельфе, а также на востоке страны. Около 43% разведанных запасов природного газа располагается в новых регионах газодобычи — это Ямальский, Якутский и Иркутский центры газодобычи, а также на месторождениях, которые являются традиционными для «Газпрома» — это Надым-Пур-Тазовский регион, европейская часть России. Еще 30% приходятся на месторождения арктического шельфа, преимущественно расположенные в пределах Карского, Баренцева и Охотского морей.
Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стимулированию извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
В начале июня 2026 года замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил ТАСС, что Минфин России пока не подготовил заключение по льготам на разработку газовых ТРИЗ, но работает с компаниями по этому вопросу.
Глава Роснедр Олег Казанов говорил, что доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи составляет больше 30%, и она будет увеличиваться и дальше. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отмечал, что Россия сможет полностью овладеть технологиями освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов в 2027—2028 годах.
О форумах.
30−31 июля в Южно-Сахалинске проходят 30-й Международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» и 2-й Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология». Мероприятия являются выездными площадками Восточного экономического форума. Форум «Энергия Сахалина» объединил представителей власти, бизнеса и отраслевого сообщества, на площадках обсуждаются ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса — от модернизации инфраструктуры до внедрения цифровых технологий и решений в области безопасности. Ключевое событие деловой программы — пленарное заседание «Шельфовые проекты: драйверы роста новой реальности».