К 2030 году «Газпром» намерен добывать почти половину газа из ТРИЗ

По словам Маркелова, на начало 2026 года текущие извлекаемые запасы газа компании составили более 27 трлн куб. м. Ресурсы «Газпрома» сосредоточены в основном на Ямале, арктическом шельфе, а также на востоке страны. Около 43% разведанных запасов природного газа располагается в новых регионах газодобычи — это Ямальский, Якутский и Иркутский центры газодобычи, а также на месторождениях, которые являются традиционными для «Газпрома» — это Надым-Пур-Тазовский регион, европейская часть России. Еще 30% приходятся на месторождения арктического шельфа, преимущественно расположенные в пределах Карского, Баренцева и Охотского морей.