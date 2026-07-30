Аналитик компании «Этажи» назвал города с подешевевшими квартирами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Красноярск и Санкт-Петербург оказались в списке городов-миллионников РФ, где в июне 2026 года сильнее подешевел квадратный метр квартир на вторичном рынке (-0,8% в обоих городах). Об этом рассказал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
«За июнь 2026 года снижение цен среди городов-миллионников зафиксировано только в Красноярске (-0,8%, до 138,2 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (-0,8%, до 242,4 тыс. рублей)» — сообщил он.
По данным аналитика, в шести мегаполисах России в июне произошла незначительная околонулевая коррекция стоимости «квадрата»: Нижний Новгород (-0,2%, до 175,2 тыс. рублей), Волгоград (-0,1%, до 112,7 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (-0,1%, до 134,3 тыс. рублей), Воронеж (+0,1%, до 114,3 тыс. рублей), Омск (+0,2%, до 115,8 тыс. рублей), Краснодар (+0,2%, до 134,2 тыс. рублей). В трех городах она не изменилась: Челябинск (106,4 тыс. рублей), Казань (196,9 тыс. рублей), Екатеринбург (141,4 тыс. рублей). Рост средней стоимости квадратного метра отмечен в Перми (+0,3%, до 132,5 тыс. рублей), Уфе (+0,5%, до 136,5 тыс. рублей), Самаре (+0,9%, до 130,7 тыс. рублей), Новосибирске (+1,0%, до 134,0 тыс. рублей) и Москве (+0,5%, до 391,5 тыс. рублей). В свою очередь, по данным «Циан», средняя стоимость «квадрата» на «вторичке» Москвы выросла за июнь на 1,1%, достигнув 423 тыс. рублей, отмечает в беседе с ТАСС главный аналитик «Циан» Алексей Попов.
Динамика других крупных городов.
«В июне среди 40 ключевых локаций, которые мы отслеживаем (города РФ с населением свыше 500 тыс. человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области), снижение цен предложения зафиксировано только в двух — Новокузнецке (до 96,3 тыс. рублей/квадратный метр) и Краснодаре (146 тыс. рублей)», — говорит Попов.
По его словам, обычно динамику цен отслеживают по колебаниям средней стоимости квадратного метра. «Так, в июне рост отмечен в 13 локациях, еще в 25 — стагнация. Под ростом или снижением мы понимаем изменение цен квадратного метра более чем на 0,5% за месяц», — добавляет он.
Причины динамики.
Рынок готового жилья сейчас находится на переломном этапе и от того, какой тренд возьмет над ним верх, будет зависеть ценовая динамика до конца года, рассказывает Иванов. «С одной стороны, рынок испытал “ценовой стресс” на фоне ожиданий изменений по семейной ипотеке с июля, а часть покупателей переключилась на первичный рынок. При этом собственники снижали цену готового жилья, чтобы быстрее реализовать объекты и успеть оформить дешевый льготный кредит для покупки квартиры в новостройке. В результате впервые с начала года средняя цена “квадрата” на вторичном рынке в крупнейших городах России показала отрицательную месячную динамику в мае (-0,8%) — тогда коррекция средней стоимости произошла в 12 из 16 городов-миллионников», — рассказал он.
По словам аналитика, после более уверенного роста в первом полугодии (седняя цена «квадрата» на «вторичке» +3,9%), в начале второго полугодия цены замедлились на фоне того, что ключевая ставка ЦБ РФ продолжает снижаться менее уверенно, чем ранее. «Рынок находится в состоянии ожидания развития ситуации с ключевой ставкой и рыночной ипотекой, с этим связана высокая доля городов с околонулевой динамикой», — считает Иванов.
В «Циан» связывают увеличение числа городов РФ в июне 2026 года, где цены на «вторичку» практически не менялись, с двумя факторами. «Во-первых, исчерпанием импульса роста цен, а во-вторых, традиционным сезонным снижением активности в летние месяцы, когда часть продавцов откладывает продажу жилья на период отпусков», — подытожил Попов.