Аналитик компании «Этажи» назвал города с подешевевшими квартирами

Рынок готового жилья сейчас находится на переломном этапе и от того, какой тренд возьмет над ним верх, будет зависеть ценовая динамика до конца года, рассказывает Иванов. «С одной стороны, рынок испытал “ценовой стресс” на фоне ожиданий изменений по семейной ипотеке с июля, а часть покупателей переключилась на первичный рынок. При этом собственники снижали цену готового жилья, чтобы быстрее реализовать объекты и успеть оформить дешевый льготный кредит для покупки квартиры в новостройке. В результате впервые с начала года средняя цена “квадрата” на вторичном рынке в крупнейших городах России показала отрицательную месячную динамику в мае (-0,8%) — тогда коррекция средней стоимости произошла в 12 из 16 городов-миллионников», — рассказал он.