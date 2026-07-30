Омским детям-сиротам утвердили нормы жилья

По состоянию на четверг, 30 июля 2026 года, на уровне регионального Минстроя подготовлен проект приказа, которым утверждаются новые требования к закупке квартир для детей-сирот.
«Не допускается приобретение жилого помещения, расположенного в зоне, подверженной риску затопления, подтопления, на приаэродромной территории», — в частности, указано в разработанном документе.
Кроме того, под запрет закупки подпадают жилые помещения в аварийных домах, а также жилья, признанного непригодным для проживания; помещений в мансардном и цокольном этажах, а также в подвальном помещении.
Наряду с этим, как обязательное заявлено требование, что предоставляемая льготникам квартира не должна нуждаться в капитальном или текущем ремонте, должна отвечать критериям благоустроенное жилья, требованиям пожарной безопасности и актуальным санитарно-эпидемиологическим нормам.
Отдельно оговаривается недопустимость предоставления детям-сиротам квартир в старом жилом фонде: разрешена закупка жилых помещений, построенных не ранее 1980 года.
Кроме того, после вступления изменений в силу льготники не получат квартир с «голыми» стенами: в обязательном порядке прописаны раковина со смесителем, ванна или душевая кабина, мойку со смесителем в кухне, электрическая или газовая плита, духовка. Прописаны даже требования к дверям (входная — обязательно металлическая), окнам, а также полам и отделке стен и потолков.
Напомним, в 2025 году на уровне Омского УФАС разбиралось требование об ограничении закупки квартиры для нуждающегося в улучшении жилищных условий льготника (лица с хроническим заболеванием) на последнем этаже жилого дома.