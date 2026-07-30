Омским детям-сиротам утвердили нормы жилья

Кроме того, после вступления изменений в силу льготники не получат квартир с «голыми» стенами: в обязательном порядке прописаны раковина со смесителем, ванна или душевая кабина, мойку со смесителем в кухне, электрическая или газовая плита, духовка. Прописаны даже требования к дверям (входная — обязательно металлическая), окнам, а также полам и отделке стен и потолков.