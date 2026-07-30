Цены в Иркутской области пошли вверх из-за подорожавшего топлива

В июне 2026 года цены в Иркутской области выросли на 1% по сравнению с маем. Главной причиной стало топливо — бензин и дизель подорожали примерно на 8%. Заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Инна Юдина пояснила, что на некоторых нефтеперерабатывающих заводах шли ремонтные работы, объемы производства снизились, а спрос оставался высоким.
— Дорожающее горючее потянуло за собой и другие товары. У предприятий выросли транспортные расходы, и они закладывали их в конечную цену. Особенно заметно это сказалось на строительных материалах — в разгар сезона они прибавили в цене, хотя за год подорожали всего на 3%, — рассказали в Отделении Иркутска Банка России.
При этом в мае сибирские заводы, входящие в крупные холдинги, работали на полную мощность и перерабатывали рекордные объемы сырья. Плановые ремонты на них перенесли на более поздний срок. Одежда, обувь и трикотаж в июне, наоборот, подешевели — продавцы привлекали покупателей акциями и скидками. Годовая инфляция в регионе ускорилась до 7%, Банк России в июле снизил ключевую ставку до 14% и прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 6−7%.