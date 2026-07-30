Цены в Иркутской области пошли вверх из-за подорожавшего топлива

— Дорожающее горючее потянуло за собой и другие товары. У предприятий выросли транспортные расходы, и они закладывали их в конечную цену. Особенно заметно это сказалось на строительных материалах — в разгар сезона они прибавили в цене, хотя за год подорожали всего на 3%, — рассказали в Отделении Иркутска Банка России.