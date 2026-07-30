«Газпром» строит СПГ-завод в Усть-Луге по собственной крупнотоннажной технологии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. «Газпром» строит СПГ-завод в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге на основе собственной крупнотоннажной технологии сжижения газа. Об этом заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в ходе 30-го Международного Дальневосточного энергетического форума «Энергия Сахалина».
«На сегодняшний день проект, который я упомянул, завод СПГ в Усть-Луге, уже реализуется с нашей лицензией “Газпром DMR” и также поставкой отечественного оборудования», — сказал он.
«Газпром» осуществляет строительство завода СПГ на базе российской крупнотоннажной технологии сжижения «Газпром DMR» с применением отечественного оборудования, созданного в рамках НИОКР", — говорится в презентации к выступлению Маркелова.
Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» (оператор — «Русхимальянс», на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче»). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для него выступит газ Надым-Пур-Тазовского района. На конец июня 2026 года комплекс в Усть-Луге был построен на 80%.
Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться 13,1 млн тонн сжиженного природного газа, до 3,6 млн тонн этановой фракции, до 1,7 млн тонн сжиженных углеводородных газов и 0,13 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (18,9 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома». Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 2,8 млн тонн различных марок полиэтилена.
Запуск первой очереди газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге планируется в 2026 году, второй очереди — в 2027 году. Старт первой очереди СПГ-завода запланирован в 2027 году, второй очереди — в 2028 году. Пуск газохимического комплекса в рамках проекта будет осуществлен двумя очередями в 2026 и 2027 годах.
О форуме.
30−31 июля в Южно-Сахалинске проходят 30-й Международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» и 2-й Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология». Мероприятия являются выездными площадками Восточного экономического форума. Форум «Энергия Сахалина» объединил представителей власти, бизнеса и отраслевого сообщества, на площадках обсуждаются ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса — от модернизации инфраструктуры до внедрения цифровых технологий и решений в области безопасности. Ключевое событие деловой программы — пленарное заседание «Шельфовые проекты: драйверы роста новой реальности».