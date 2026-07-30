«Газпром» строит СПГ-завод в Усть-Луге по собственной крупнотоннажной технологии

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» (оператор — «Русхимальянс», на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче»). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для него выступит газ Надым-Пур-Тазовского района. На конец июня 2026 года комплекс в Усть-Луге был построен на 80%.