Стала известна средняя зарплата в Омской области в 2026 году

Статистики отмечают, что рост показателя за месяц составил 7,8%; к маю прошлого года — 10,3%.
При этом средняя зарплата за период с января по май 2026 года составила 77 355 рублей, увеличившись в сравнении с тем же периодом 2025-го на 11,4%.
Что касается реальной начисленной зарплаты, в мае она выросла на 6% по отношению к апрелю и на 7,7% — к уровню прошлого года.
Добавим, по данным Омскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты работников на их число и на количество месяцев в отчетном периоде. Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность зарплаты в связи с изменением цен.