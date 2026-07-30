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Стала известна средняя зарплата в Омской области в 2026 году

Омские статистики представили данные о средней зарплате омичей в мае 2026 года. По подсчетам специалистов, жители Омска в последний месяц весны зарабатывали в среднем 83 491 рубля в месяц, что оказалось на 6 037 рублей больше, чем в апреле.

Статистики отмечают, что рост показателя за месяц составил 7,8%; к маю прошлого года — 10,3%.

При этом средняя зарплата за период с января по май 2026 года составила 77 355 рублей, увеличившись в сравнении с тем же периодом 2025-го на 11,4%.

Что касается реальной начисленной зарплаты, в мае она выросла на 6% по отношению к апрелю и на 7,7% — к уровню прошлого года.

Добавим, по данным Омскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты работников на их число и на количество месяцев в отчетном периоде. Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность зарплаты в связи с изменением цен.