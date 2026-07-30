Сварщик из Хабаровска работает по международным стандартам качества

А потом он попал в МУП «Тепловые сети». Ему нравится, что за его работой — тепло и уют в больших домах, где живут люди. И в этом смысле его работа ему кажется живой. Они обслуживают Северный округ и часть Березовки. Говорит, что не сидит на одном месте, сегодня проблема на улице Джамбула, завтра — на Руднева, послезавтра — на Адмиральской, потом где-нибудь еще.