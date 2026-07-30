Сварщик из Хабаровска работает по международным стандартам качества

Ивану Голубничему 34 года, он молод, но уже именитый сварщик. Большие трубы газопроводов, которые он варил, прошли строгий контроль рентгеном, его шов соответствует международным стандартам качества. А его имя внесено во все технические документы и останется в истории больших проектов страны.
О современном рабочем, который гордится своей профессией и преуспевает в ней, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».
Бабушка-сварщик.
Представить только, его дедушка Александр Алексеевич Голубничий работал на 179-ом судоремонтном заводе сварщиком. Но самое интересное, что сварщиком была и бабушка Ивана Ольга Ивановна — там же, на Базе КАФ. Иван жил с родителями в пяти минутах ходьбы от завода в Затоне и часто забегал к деду прямо в цех. Там ремонтировали большие корабли.
Мальчишке все было интересно. Дедушка показывал, как высоко-высоко ходит по цеху кран-балка, как работает он сам. Дед постоянно что-то варил. Иван внимательно следил за его движениями.
Теперь он понимает, что дед делал разные виды сварки, — то у него ручная, то дуговая, то полуавтоматическая или аргонодуговая, то газовая. Мальчишке нравился сноп разлетающихся искр из-под рук деда.
В машиностроительный техникум после школы он пошел учиться на технолога сварочного производства. И сразу стал ходить на курсы сварщиков, решил, что это совсем нелишне. Иван приносил на занятия вольфрамовые электроды, которые давал ему дедушка, чтобы преподаватель могла показывать их студентам. Так они учились практическому делу.
Иван сдал экзамен и даже получил третий разряд. А потом была служба в армии, где очень обрадовались, когда узнали, какой ценный специалист им достался.
Для начала он сварил удобную тумбу для чистки и хранения обуви и был собой очень доволен. А потом выполнял несложные задания вроде турникета и прочих мелочей.
Иван говорит, что сварка на самом деле не такая простая вещь. Ее можно изучать всю жизнь и не познать до конца. Способов сварки очень много, и каждый — отдельная наука.
После армии он начинал с элементарных вещей — варил металлические каркасы. В Хабаровской ремонтно-монтажной компании работа была посерьезнее.
Опытный сварщик, который его туда позвал, считал несправедливым, что Иван с его способностями получает в два раза меньше, чем тот сварщик, у которого разряд выше. В обеденный перерыв друг стал учить Ивана варить трубу. Тот сопротивлялся, ему казалось, что сварка трубы под давлением — слишком сложно. Но товарищ настоял, и Иван смог.
Его работу отдали в лабораторию, там оценили: классная работа! И дали ему четвертый разряд. Ивана сразу отправили в командировку на ТЭЦ-3. Это был первый его трубопровод, непростой. Признается, что технология сварки иногда меняется в зависимости от обстоятельств, а она должна быть как по учебнику.
Иван может.
А потом он попал в МУП «Тепловые сети». Ему нравится, что за его работой — тепло и уют в больших домах, где живут люди. И в этом смысле его работа ему кажется живой. Они обслуживают Северный округ и часть Березовки. Говорит, что не сидит на одном месте, сегодня проблема на улице Джамбула, завтра — на Руднева, послезавтра — на Адмиральской, потом где-нибудь еще.
Их аварийная бригада со всеми генераторами, баллонами постоянно выезжает на аварии, повреждения теплотрассы. И, конечно, каждый год занимаются капитальным ремонтом.
Стоит им заехать во двор и начать копать экскаватором траншею, появляются люди, которые интересуются: и что они тут такое делают, а главное, когда закончат? Иван говорит, что всегда общается с людьми, он вообще прост и открыт, объясняет им ситуацию. Ему обидно, что иногда жильцы не понимают, почему сидят без горячей воды и обрушиваются на мастеров с упреками.
— В июле в зоне ТЭЦ-3 отключили горячую воду, жильцы видят, что мы копаем, ну и думают — это из-за нас они страдают, — объясняет Иван. — Да нет же! Тепловые сети идут на крайние меры исключительно в аварийных ситуациях. И у них есть только четыре часа, чтобы восстановить подачу горячей воды.
Та же ТЭЦ-3 проводит опрессовку в мае, когда отопительный сезон заканчивается, и в сентябре, когда он только начинается. От ТЭЦ расходятся десятки километров труб. И где-то обязательно обнаруживаются повреждения. Бригада, в которой работает Иван, начинает искать проблему, люди возмущаются: дескать, а что же вы все лето делали?
Трубы на теплотрассах старые, на каких-то участках их лет по тридцать никто не менял.
Работенка у него еще та! Отрезал кусок ржавой трубы, вода льется, все вокруг в грязи, не всякий сварщик может к такой трубе новую приварить. А он может. Он вообще много чего может. Как-то заходит в подвал дома, ему нужно стояк поправить. Смотрит, думает, как же умудриться в таком неудобном месте работу сделать.
Увидев его замешательство, местный слесарь улыбнулся, мол, приходил тут сварщик из Газпрома, но он не смог, отказался. А Иван взялся и сделал.
Однажды в Южном зимой магистральщики устраняли повреждения, а управляющая компания, очевидно, плохо сбросила воду в двухэтажных деревянных домах, и вода в батареях замерзла. На улице минус 30! Каждой бригаде дали по дому, который надо было восстановить. Они работали всю ночь.
Иван вспоминает, что они прогревали трубы, где их разорвало, варили новые. Половину дома отогреешь, пока дойдёшь до другой — а там, где ты грел, уже опять замёрзло. И начинал все заново. И они не ушли, пока дом не отогрели.
Ничего себе парнишка!
Иван так увлечен своим делом, что хочет учиться, расти, смотреть, как работают другие. Несколько лет подряд он участвовал в региональных конкурсах профмастерства, становился призером. В прошлом году стал победителем и представлял наш край на всероссийских соревнованиях в Перми.
Пока он учился в техникуме, ему на экзаменах постоянно попадались вопросы: кто основал сварку плавящимся электродом, которым варят по сей день? Он знал эти имена — Николай Славянов, Николай Бернадос. А тут они приехали в Музей сварки, в дом, где когда-то жил Славянов. Круто! История из учебников стала такой близкой и очевидной!
На выставке металлообработки он увидел сварочных роботов, автоматические установки, которые сами могут варить, человек только настраивает программу. Мудрено, конечно, думал Иван, но в таком тонком деле без человека никак не обойтись. Такая у него случилась поездка в сварочный мир!
Призового места он тогда не занял, расстроился, конечно, но не очень. Понимает: значит, надо еще над собой поработать. Тем более, опыт постижения чего-то нового у него есть!
На региональных конкурсах стали практиковать полуавтоматическую сварку. Иван ее не знал. Но, готовясь к соревнованиям, он ездил в свой техникум и учился. И ведь сделал ее на отлично! У парня характер! Между делом он окончил ТОГУ, так что у него высшее образование.
А еще он человек решительный. Оказывается, в профессиональном конкурсе три группы участников, первая — для студентов и новичков, вторая — для людей среднего возраста, а третья — для профессионалов. Он в своей средней группе уже побеждал, а на следующий год выяснилось, что по возрасту опять попадает в ту же группу. Но туда больше никто не заявился.
Ему предложили рискнуть и попробовать себя среди профессионалов. Иван согласился и в итоге занял первое место. Все ахнули: ничего себе парнишка!
Международный стандарт качества.
У него есть личное клеймо. Никто Ивана Голубничего не обязывает, но он постоянно подтверждает свою профессиональную подготовку и получает официальное удостоверение Национального агентства контроля сварки. Это дает ему право работать на серьезных объектах.
Так, в свой отпуск он два месяца был занят на новом газопроводе ТЭЦ-4. Труба большая, два сварщика одновременно варят с одной и с другой стороны. И дальше все как полагается — компьютерный контроль, ставишь свое клеймо, вносишь координаты участков твоей трубы, дата, подпись. История!
Работа настоящая, профессиональная. Это уже другой вид электродов, другая сварка, другой уровень. Думает, что большие перемены у него еще впереди. Неизменной остается семья, у Ивана — жена, она тоже работает в «Тепловых сетях» инженером, и шестилетний сын. Иван отводит его в садик, уходит, оборачивается, а сын ему в окно рукой машет. Вот это и есть счастье.