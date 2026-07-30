Красноярские энергетики выполнили 64% ремонтной программы от намеченного плана

Специалисты компании уже отремонтировали в регионе более 2,2 тысячи км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), более 190 трансформаторных подстанций всех классов напряжения. Также выполнены работы по замене 2097 опор ЛЭП и 1328 изоляторов. Кроме того, бригады филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» провели плановые работы по расчистке просек в охранной зоне вдоль ЛЭП на территории более 1,2 тысячи га.