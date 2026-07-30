Первый в России поезд на водородном топливе доставят на Сахалин в 2027 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Доставка на Сахалин первого в России водородного поезда ожидается в первой половине 2027 года. Об этом сообщил ТАСС министр экологии и устойчивого развития субъекта Андрей Саматов на международном форуме «Острова устойчивого развития: климат и экология».
«Водородный поезд с нулевыми выбросами (на “зеленом” водороде) — в настоящее время идет сборка первого состава, его доставка на Сахалин ожидается в первой половине 2027 года», — сказал Саматов. После сертификации и тестов поезд выйдет на регулярные пассажирские рейсы.
Пассажирский поезд на водородных топливных элементах создается в рамках подписанного в 2019 году соглашения между РЖД, «Трансмашхолдингом» (ТМХ), Росатомом и правительством Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске 30−31 июля проходят два форума — 2-й Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» и 30-й Международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина». Мероприятия являются выездными площадками Восточного экономического форума.
Форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» объединил ведущих российских и зарубежных экспертов в области климатической политики, низкоуглеродного развития и охраны окружающей среды. Центральная тема — будущее национальной климатической повестки и распространение опыта низкоуглеродного развития в других регионах страны.