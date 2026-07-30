Первый в России поезд на водородном топливе доставят на Сахалин в 2027 году

«Водородный поезд с нулевыми выбросами (на “зеленом” водороде) — в настоящее время идет сборка первого состава, его доставка на Сахалин ожидается в первой половине 2027 года», — сказал Саматов. После сертификации и тестов поезд выйдет на регулярные пассажирские рейсы.