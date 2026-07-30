С 1 сентября в России заработает единая система учёта платежных карт

С 1 сентября в России заработает единая система учета банковских карт для борьбы с дропперством. В базу будут включать все карты, включая Visa и Mastercard. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.
«…Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми “дропперскими” схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков», — сказал один из собеседников агентства.
По данным экспертов, в базу также войдут карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать.
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступит в силу только в следующем году. Таким образом, у владельцев более 20 карт есть время решить, какие из них сохранить.
На днях Сбербанк сообщил о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября.