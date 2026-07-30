Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего с начала года

Также с начала года снизились цены на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 2,93%, сметану — на 2,38%, творог — на 1,34%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 1,05%, кефир — на 0,84%, яйца куриные — на 0,63%, колбасу вареную — на 0,51%.