Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего с начала года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Среди исследуемых Росстатом продовольственных товаров свежие огурцы подешевели больше всего с начала 2026 года. По состоянию на 27 июля, их стоимость снизилась на 44,59%, следует из анализа ТАСС данных статистического ведомства.
На втором месте находятся помидоры свежие — их стоимость снизилась на 13,73%, на третьем — сливочное масло (снижение на 6,67%), на четвертом — рис шлифованный (снижение на 3,34%), на пятом — сыры твердые, полутвердые и мягкие (снижение на 3,14%).
Также с начала года снизились цены на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 2,93%, сметану — на 2,38%, творог — на 1,34%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 1,05%, кефир — на 0,84%, яйца куриные — на 0,63%, колбасу вареную — на 0,51%.