Актуальные цены на топливо в Иркутске: что изменилось к 30 июля

IrkutskMedia, 30 июля. В Иркутске цены на топливо снова продолжают расти, но более умеренными темпами, чем это было в прошлом месяце. Некоторые сети АЗС подняли стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива по сравнению с началом недели, 27 июля. Подорожание составило от 10 до 15 копеек.
Корр. агентства продолжает следить за ситуацией на топливном рынке региона.
Дизельное топливо:
- «Омни» — 85,7 рубля (+15 копеек);
- «Газпромнефть» — 89,7 рубля (+15 копеек);
- «КрайсНефть» — 85,7 рубля (не изменилась);
- «Роснефть» — 85,7 рубля (не изменилась);
- «БРК» — 85,55 (не изменилась).
АИ-92:
- «Омни» — 65,2 рубля (не изменилась);
- «Газпромнефть» — 69,2 рубля (не изменилась);
- «КрайсНефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
- «Роснефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
- «БРК» — 65,2 рубля (не изменилась).
АИ-95:
- «Омни» — 68,9 рубля (+10 копеек);
- «Газпромнефть» — 72,9 рубля (+10 копеек);
- «КрайсНефть» — 68,9 рубля (не изменилась);
- «Роснефть» — 68,9 рубля (не изменилась);
- «БРК» — 68,8 (не изменилась).
АИ-98
- «Газпромнефть» — 125 рублей (не изменилась).
- «КрайсНефть» — 121 рубль (не изменилась);
АИ-100
- «Омни» — 121 рубль (не изменилась);
- «Роснефть» — 96,05 рубля (не изменилась);
- «БРК» — 121 рубль (не изменилась).
Напомним, что заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России прокомментировала ситуацию на топливном рынке региона. Эксперт отметила повышение спроса на нефтепродукты, чем было вызвано резкое увеличение его стоимости.
Добавим также, что в Иркутском УФАС России состоялось заседание Общественного совета, ключевой темой которого стала обстановка на региональном рынке нефтепродуктов. Во встрече приняли участие представители малого предпринимательства, специализирующиеся на оптовых поставках топлива и эксплуатации небольшого количества АЗС.
Между тем, топливный ажиотаж в Приангарье начался в середине июня, пик пришёлся на конец месяца — жители стояли в многокилометровых очередях. 28 июня в области был введён режим повышенной готовности. Был запрещён отпуск топлива в канистры, для АЗС «Роснефти» установлен лимит 50 литров на машину, другие сети могут устанавливать лимиты. В Иркутске огородили остановки для проезда общественного транспорта, у заправок установили биотуалеты. К обеспечению порядка в очередях подключилась полиция. В первые дни пресечены случаи перепродажи бензина из канистр по ценам до 300 рублей за литр.