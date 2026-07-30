Актуальные цены на топливо в Иркутске: что изменилось к 30 июля

Между тем, топливный ажиотаж в Приангарье начался в середине июня, пик пришёлся на конец месяца — жители стояли в многокилометровых очередях. 28 июня в области был введён режим повышенной готовности. Был запрещён отпуск топлива в канистры, для АЗС «Роснефти» установлен лимит 50 литров на машину, другие сети могут устанавливать лимиты. В Иркутске огородили остановки для проезда общественного транспорта, у заправок установили биотуалеты. К обеспечению порядка в очередях подключилась полиция. В первые дни пресечены случаи перепродажи бензина из канистр по ценам до 300 рублей за литр.