Юрий Трутнев: Опубликована деловая программа ВЭФ-2026

«Восточный экономический форум, который проводится по поручению главы государства, стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока. Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысяч дальневосточников и северян. С ВЭФ начались дальневосточная ипотека и программа “Гектар”, масштабный проект по реновации 25 дальневосточных городов, программы по строительству арендного жилья, создание и развитие новых преференциальных режимов. Во многом благодаря ВЭФ на Дальнем Востоке реализуется почти 3 тысячи инвестиционных проектов с объемом вложенных инвестиций 6,5 трлн рублей, введено более 1100 предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. Уверен, что этот форум будет таким же плодотворным, как и предыдущие», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.