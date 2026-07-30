Юрий Трутнев: Опубликована деловая программа ВЭФ-2026

На официальном сайте опубликована деловая программа XI Восточного экономического форума (16+), которой состоится во Владивостоке 1−4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Восточный экономический форум, который проводится по поручению главы государства, стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока. Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысяч дальневосточников и северян. С ВЭФ начались дальневосточная ипотека и программа “Гектар”, масштабный проект по реновации 25 дальневосточных городов, программы по строительству арендного жилья, создание и развитие новых преференциальных режимов. Во многом благодаря ВЭФ на Дальнем Востоке реализуется почти 3 тысячи инвестиционных проектов с объемом вложенных инвестиций 6,5 трлн рублей, введено более 1100 предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. Уверен, что этот форум будет таким же плодотворным, как и предыдущие», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
Деловая программа.
В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на 5 тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».
В рамках трека «Жить и работать на Дальнем Востоке» обсудят реализацию мастер-планов 25 городов Дальнего Востока, строительство арендного жилья, демографические программы макрорегиона, развитие науки и другие темы. Отдельное внимание будет уделено Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года, которая разрабатывается в настоящее время.
Блок «Механизмы привлечения частных инвестиций» посвящен экономическому развитию макрорегиона. Участники тематических сессий обсудят формирование новой единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке, внедрение «народных» облигаций и цифровых финансовых активов для финансирования региональных проектов и развитие Восточного финансового центра, а также механизмы привлечения капитала в субъекты за счет инструментов фондового рынка.
Сессии направления «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия» будут фокусироваться на развитии экономических связей между российскими партнерами на международной арене и регионами ДФО. Будет уделено внимание таким темам, как развитие острова Большой Уссурийский совместно с китайской стороной, внедрение специальных административных режимов для привлечения зарубежных компаний в российскую юрисдикцию, а также развитие международного коммерческого арбитража в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Запланированы бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии, Вьетнама и стран АСЕАН.
Участники дискуссий в рамках трека «Технологии настоящего и будущего» обсудят такие темы, как создание дата-центров на Дальнем Востоке, роботизация производств, внедрение беспилотного транспорта, а также цифровизация в сфере госуправления и взаимодействия с органами власти.
Блок «Логистика и инфраструктура для роста экономики» будет посвящен северному завозу, развитию промышленно-транспортного каркаса Дальнего Востока, повышению доступности перелетов. Среди тем — повышение энергетической независимости макрорегиона, повышение комфорта городской среды и другие темы.
Форумы и выставки.
В программу ВЭФ-2026 войдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР». Мероприятия деловой программы запланированы и на площадке выставки «Улица Дальнего Востока». В частности, состоятся открытая пленарная сессия по проектам программы «Муравьев-Амурский 2030», деловая игра «Владивосток-2050: проектирование города будущего», а также площадки, посвященные конкурсу «Дальний Восток — Земля приключений» и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.
Напомним, в павильоне Хабаровского края на выставке «Улица Дальнего Востока» гости форума смогут познакомиться с главными инвестиционными темами и проектами региона. В центре внимания будут проект развития острова Большой Уссурийский, достижения авиа— и судостроения, широкая линейка беспилотных систем военного и гражданского назначения, а также приоритетные инвестиционные проекты.
Для презентации туристического потенциала региона в этом году в павильоне установят интерактивный сапборд с большим изогнутым экраном. С его помощью можно будет отправиться в виртуальное путешествие по живописным и исторически значимым местам Хабаровского края. Посетители смогут «проплыть на сапе» вдоль набережных Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, любуясь современными панорамами, знаковыми архитектурными объектами, историческим достопримечательностями региона.