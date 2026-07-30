Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на шумозащитных экранах вдоль дороги появятся силуэты хищников

Трасса ТР-53 откроется в техническом режиме 1 августа.

Силуэты хищников появятся на шумозащитных экранах вдоль дороги в Перми, сообщили в минтрансе.

Речь об экранах вдоль трассы ТР-53, которую строят в Перми. 1 августа на участке от Уинской до Грибоедова откроют техническое движение. Новый проезд разгрузить выезды к микрорайонам Грибоедовскому и Погоде.

Особенностью проекта стали изображения хищных птиц, которые разместили на прозрачных шумозащитных экранах. В ведомстве пояснили, что это, в первую очередь, сделано для пернатых.

«Ограждения посередине прозрачные. Часто бывает, что в таких местах птицы врезаются в экраны и погибают. А силуэты хищников отпугнут их», — пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.