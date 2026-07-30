В Перми на шумозащитных экранах вдоль дороги появятся силуэты хищников

Силуэты хищников появятся на шумозащитных экранах вдоль дороги в Перми, сообщили в минтрансе.
Речь об экранах вдоль трассы ТР-53, которую строят в Перми. 1 августа на участке от Уинской до Грибоедова откроют техническое движение. Новый проезд разгрузить выезды к микрорайонам Грибоедовскому и Погоде.
Особенностью проекта стали изображения хищных птиц, которые разместили на прозрачных шумозащитных экранах. В ведомстве пояснили, что это, в первую очередь, сделано для пернатых.
«Ограждения посередине прозрачные. Часто бывает, что в таких местах птицы врезаются в экраны и погибают. А силуэты хищников отпугнут их», — пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.