«Русский стандарт» назвал города-лидеры по сумме платежей за услуги отелей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург (19 034 рубля) и Нижний Новгород (средний чек 12,4 тыс. рублей) оказались лидерами по сумме платежей за услуги в гостиницах в первой половине 2026 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (материалы есть в распоряжении ТАСС).