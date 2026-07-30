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«Русский стандарт» назвал города-лидеры по сумме платежей за услуги отелей

Ими стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург (19 034 рубля) и Нижний Новгород (средний чек 12,4 тыс. рублей) оказались лидерами по сумме платежей за услуги в гостиницах в первой половине 2026 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, в число лидеров также вошли Москва (средний чек — 11 551 рубль), Казань (6 547 рублей) и Воронеж (средний чек 4 928 рублей).

В числе городов-лидеров по сумме платежей в ресторанах в первом полугодии 2026 года — Москва (средний чек 2 305 рублей), Санкт-Петербург (средний чек 2 476 рублей), Нижний Новгород (1 967 рублей), Казань (1 827 рублей) и Сочи (2 120 рублей).

Как отмечается в исследовании, в первом полугодии 2026 года в списке городов с самым большим числом платежей за услуги баз отдыха (рыболовные, спортивные, туристические и пр.) оказались: Москва (средний чек 1 975 рублей), Казань (4 081 рубль), Санкт-Петербург (1 698 рублей), Нижний Новгород (3 549 рублей), Иваново (3 147 рублей).

В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» в первом полугодии 2026 и 2025 годах в категориях «гостиницы», «рестораны» и «базы отдыха».

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