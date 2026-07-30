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Новый медеплавильный завод за $1,6 млрд построят в Казахстане

Ввод новых мощностей позволит увеличить производство меди в полтора раза, заявил Кабмин.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА 30 июл — Sputnik. Правительство Казахстана одобрило Соглашение об инвестициях по проекту строительства медеплавильного завода между Минпромстроем и ТОО «Qazaq Smelter».

Новое производство разместят в городе Балхаш Карагандинской области. Общий объем частных инвестиций составит 750 млрд тенге ($1,6 млрд).

«Строительство предприятия начнется в 2027 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Производственная мощность завода составит: 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Проект предусматривает создание порядка 1,2 тыс. постоянных рабочих мест», — сообщили в правительстве.

На момент запуска предприятия 90% сотрудников будут составлять отечественные специалисты, включая руководящие должности. Затем в течение последующих пяти лет их доля увеличится до 95%.

«Ввод новых мощностей позволит увеличить производство меди в полтора раза, до более чем 800 тыс. тонн в год. Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью возрастет с 460 тыс. до 760 тыс. тонн меди в год. Вместе с тем производство будет оснащено современными технологиями и цифровыми решениями», — подчеркнули в правительстве.

В целом, по итогам шести месяцев 2026 года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,8%. Рост отмечается в машиностроении, пищевой и химической промышленности, нефтепереработке, выпуске строительных материалов и других направлениях. За этот период в стране произведено 232 тыс. тонн катодной меди.

«Катодная медь является ключевым сырьем для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Она используется при производстве электрических кабелей и оборудования, труб, строительных материалов, автомобильных компонентов, а также бронзы, латуни и других медных сплавов», — отметили в правительстве.