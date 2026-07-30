Новый медеплавильный завод за $1,6 млрд построят в Казахстане

«Ввод новых мощностей позволит увеличить производство меди в полтора раза, до более чем 800 тыс. тонн в год. Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью возрастет с 460 тыс. до 760 тыс. тонн меди в год. Вместе с тем производство будет оснащено современными технологиями и цифровыми решениями», — подчеркнули в правительстве.