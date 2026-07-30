Компании Москвы и Подмосковья наиболее активно инвестируют в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Предприниматели из Москвы и Московской области в ДНР составляют около трети инвесторов из других регионов. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.
«Безусловно, основу составляют предприятия самой Донецкой Народной Республики. Вместе с тем мы видим устойчивый интерес со стороны бизнеса из других регионов России. Наиболее активно в экономику республики сегодня инвестируют компании Москвы и Московской области — на их долю приходится более трети всех инвесторов из других субъектов Российской Федерации», — сказал Макаров.
Вице-премьер добавил, что в число наиболее активных инвесторов вошли бизнесмены из Крыма, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Ростовской, Курской, Пензенской и Запорожской областей, а также ЛНР. «Такой интерес показывает, что бизнес все увереннее рассматривает Донбасс как территорию для долгосрочных проектов и развития», — заключил Макаров.
Для инвесторов с июня 2023 года в Донбассе и Новороссии действует свободная экономическая зона. Она предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен. По последним данным, к СЭЗ в ДНР присоединились 186 компаний.