Компании Москвы и Подмосковья наиболее активно инвестируют в ДНР

Для инвесторов с июня 2023 года в Донбассе и Новороссии действует свободная экономическая зона. Она предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен. По последним данным, к СЭЗ в ДНР присоединились 186 компаний.