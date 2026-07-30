В OneTwoTrip рассказали, где сильнее всего подешевели отели

Снижение стоимости отдыха зафиксировано и в странах ближнего зарубежья. В частности, на 10% подешевели гостиницы в Бресте — до 10 100 рублей за ночь. В столице Азербайджана, Баку, стоимость упала на 8% (до 6 400 рублей), а в столице Казахстана, Астане — на 7% (до 6 500 рублей) Кроме того, на 6% доступнее стал Париж, где средняя стоимость за ночь сейчас составляет 24 000 ₽