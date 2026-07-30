На Сахалине планируют строить водородный завод мощностью до 2 тыс. тонн в год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Строительство завода по производству водорода мощностью до 2 тыс. тонн в год планируется на Сахалине. Об этом сообщил ТАСС министр экологии и устойчивого развития региона Андрей Саматов на Международном форуме «Острова устойчивого развития: климат и экология».