На Сахалине планируют строить водородный завод мощностью до 2 тыс. тонн в год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Строительство завода по производству водорода мощностью до 2 тыс. тонн в год планируется на Сахалине. Об этом сообщил ТАСС министр экологии и устойчивого развития региона Андрей Саматов на Международном форуме «Острова устойчивого развития: климат и экология».
«Запланировано строительство завода по производству водорода методом парового реформинга метана мощностью до 2 тыс. тонн в год», — сказал он.
Процесс предполагает полную утилизацию выделяемого углекислого газа, что сделает предприятие нейтральным для климата — «голубой» водород, добавил министр.
В Южно-Сахалинске 30−31 июля проходят два форума — 2-й Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» и 30-й Международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина». Мероприятия являются выездными площадками Восточного экономического форума.
Форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» объединил ведущих российских и зарубежных экспертов в области климатической политики, низкоуглеродного развития и охраны окружающей среды. Центральная тема — будущее национальной климатической повестки и распространение опыта низкоуглеродного развития в других регионах страны.