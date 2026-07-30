Смена руководства и контроль качества: Руслан Болотов обсудил перспективы работы «Иркутскавтодора»

«Иркутскавтодор» — ключевое дорожное предприятие Иркутска. Занимается круглогодичным содержанием, ремонтом улиц и уборкой снега, выступая главным подрядчиком мэрии (в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»). Недавно из-за требований федерального законодательства МУП реорганизовали в АО, однако 100% акций остались в собственности города.
Месяц назад предприятие сменило форму собственности, став акционерным обществом. В мэрии поясняют, что реорганизация является обязательным требованием федерального законодательства. При этом город сохранил полный контроль над дорожной службой — все акции остались в муниципальной собственности.
В ходе встречи Руслан Болотов представил сотрудникам нового руководителя. Им стал Андрей Пономарёв, который ранее возглавлял МУП «Служба эксплуатации мостов».
Одной из ключевых тем разговора стала задержка выплаты июльского аванса. Проблема возникла из-за бюрократических и технических процедур, связанных с реорганизацией, хотя средства из городского бюджета были переведены на счета предприятия своевременно. Глава города вмешался в ситуацию для ускорения процесса.
«Вчера в срочном порядке решили этот вопрос: зарплату сегодня коллектив получил в полном объёме», — сообщил Руслан Болотов.
Кроме того, мэр обратил внимание на результаты недавних проверок работы «Иркутскавтодора». Градоначальник подчеркнул, что требования к качеству содержания городских улиц снижаться не будут, а выявленные недочеты требуют оперативного исправления.
Прекрасно понимаю, что предприятию приходится действовать и работать в непростых условиях, в том числе из-за сложившейся экономической обстановки. Тем не менее деятельность «Иркутскавтодора» остаётся стратегически важной для города и жителей. И работа должна выполняться хорошо. С коллегами провели ряд проверок организации. Есть нарушения. Такой подход меня как главу города не устраивает.
В завершение встречи Руслан Болотов обозначил коллективу проблемные моменты, процессы по которым будут перестраиваться в ближайшее время для стабилизации работы предприятия.