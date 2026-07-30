Смена руководства и контроль качества: Руслан Болотов обсудил перспективы работы «Иркутскавтодора»

Прекрасно понимаю, что предприятию приходится действовать и работать в непростых условиях, в том числе из-за сложившейся экономической обстановки. Тем не менее деятельность «Иркутскавтодора» остаётся стратегически важной для города и жителей. И работа должна выполняться хорошо. С коллегами провели ряд проверок организации. Есть нарушения. Такой подход меня как главу города не устраивает.