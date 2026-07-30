«АСТ»: продажи пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выросли на 141% в I полугодии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спрос на учебную литературу для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ за первое полугодие 2026 года увеличился на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «АСТ».
«Перед началом нового учебного года редакция “Образовательные проекты” издательства “АСТ нонфикшн” фиксирует значительный рост спроса на учебную литературу для подготовки к экзаменам. В первом полугодии 2026 года продажи пособий по ОГЭ и ЕГЭ на всех площадках выросли на 141% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно динамично растет сегмент ОГЭ — прирост составил 189%», — говорится в сообщении.
Повышенный интерес эксперты редакции объясняют изменениями в правилах приема в учебные заведения в текущем году. «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рекомендовала повысить проходные баллы по ОГЭ для поступления в 10-й класс, а минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы были увеличены по шести предметам: физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии», — дополнили в пресс-службе.
Среди предметов ОГЭ наибольший спрос (свыше 300%) отмечен у пособий по русскому языку, математике и физике. Наименьшую динамику показали обществознание и английский язык. Говоря о ЕГЭ, лидерами продаж стали пособия для подготовки к математике, химии, русскому языку и истории, а самый низкий результат показала география.
«В настоящее время редакция осуществляет оперативную допечатку выпущенных пособий по ОГЭ и ЕГЭ на 2027 год для предотвращения возможного дефицита перед началом учебного сезона. Это связано с тем, что из-за пожаров на складах Wildberries пострадало не менее 16% от отгрузок на склады всех магазинов», — заключили в «АСТ».