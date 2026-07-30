«АСТ»: продажи пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выросли на 141% в I полугодии

«В настоящее время редакция осуществляет оперативную допечатку выпущенных пособий по ОГЭ и ЕГЭ на 2027 год для предотвращения возможного дефицита перед началом учебного сезона. Это связано с тем, что из-за пожаров на складах Wildberries пострадало не менее 16% от отгрузок на склады всех магазинов», — заключили в «АСТ».