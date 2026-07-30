Нижегородский завод собрал первый подкилевой отсек для самолета МС-21

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» завершил сборку первого подкилевого отсека для нового российского лайнера МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, готовый агрегат после установки трубопровода отправят на Иркутский авиазавод, где идет финальная сборка воздушного судна.
— Завод получил от ульяновского «Авиастара» гермоднище, верхнюю и нижнюю секции и выполнил стыковку. В ближайшее время специалисты приступят к изготовлению второго такого отсека, а в перспективе полностью локализуют его производство у себя. Для этого на предприятии уже смонтировали и приняли новый клепальный автомат — уникальное оборудование, которое работает в автоматическом режиме, — уточнили в корпорации.
Теперь предстоит обучить персонал. Два месяца операторов будут готовить специалисты ЦАГИ имени Жуковского. Им предстоит освоить не только сборку и клепку, но и программирование станка. Учебные панели для тренировок уже готовы. Кроме подкилевого отсека, «Сокол» отвечает за механизацию дверей и большую номенклатуру деталей для МС-21. Все работы идут в рамках государственной программы развития гражданской авиации.
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