Нижегородский завод собрал первый подкилевой отсек для самолета МС-21

— Завод получил от ульяновского «Авиастара» гермоднище, верхнюю и нижнюю секции и выполнил стыковку. В ближайшее время специалисты приступят к изготовлению второго такого отсека, а в перспективе полностью локализуют его производство у себя. Для этого на предприятии уже смонтировали и приняли новый клепальный автомат — уникальное оборудование, которое работает в автоматическом режиме, — уточнили в корпорации.