Новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан

Как передает пресс-служба Комитета гражданской авиации, авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Измир. Они будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737.