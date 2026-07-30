Новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан

Как передает пресс-служба Комитета гражданской авиации, авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Измир. Они будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737.
«Открытие авиасообщения между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», — отметили в авиационном ведомстве.
А для развития внутреннего туризма в августе появятся новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган.