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Новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан

С 31 июля 2026 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции — SunExpress, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба Комитета гражданской авиации, авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Измир. Они будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737.

«Открытие авиасообщения между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», — отметили в авиационном ведомстве.

А для развития внутреннего туризма в августе появятся новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган.