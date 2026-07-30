«Юрент» ограничил скорость самокатов для пользователей с низким рейтингом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кикшеринг «Юрент» ввел ограничение скорости для 35 тыс. пользователей сервиса, чей рейтинг был снижен за систематическое нарушение правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Скоростные ограничения ввели для 35 тысяч пользователей сервиса, чей рейтинг был снижен за систематическое нарушение правил дорожного движения. Это менее 1% пользователей платформы», — поделились в кикшеринге.
Рейтинг в приложении «Юрент» является инструментом повышения безопасности поездок. Базовый рейтинг каждого пользователя равен 100 баллам, но при систематическом несоблюдении ПДД он снижается. При снижении рейтинга максимальная скорость самоката, которая по умолчанию составляет 25 км/ч, может быть уменьшена до 20% от разрешенной на конкретном участке скорости в зависимости от количества потерянных баллов.
Нарушения ПДД в большинстве случаев «Юрент» фиксирует после обращений через чат-боты в мессенджерах «Макс» и Telegram. Доля сообщений, после которых пользователям снижали рейтинг, достигает порядка 34%. По статистике кикшеринга, 96% пользователей после снижения рейтинга перестают нарушать ПДД и со временем снова получают максимальную скорость для поездок.