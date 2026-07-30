«Юрент» ограничил скорость самокатов для пользователей с низким рейтингом

Рейтинг в приложении «Юрент» является инструментом повышения безопасности поездок. Базовый рейтинг каждого пользователя равен 100 баллам, но при систематическом несоблюдении ПДД он снижается. При снижении рейтинга максимальная скорость самоката, которая по умолчанию составляет 25 км/ч, может быть уменьшена до 20% от разрешенной на конкретном участке скорости в зависимости от количества потерянных баллов.