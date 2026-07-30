Аналитики назвали города с самыми дешевыми квартирами в Подмосковье

«Подмосковный квадратный метр подорожал больше, чем московский (+9,3% за семь месяцев 2026 года) и существенно больше, чем средний по стране (+5,8%). Это говорит о том, что потенциал области, и особенно его самых престижных мест на западе, далеко не исчерпан. Регион остается лидером по подорожанию недвижимости», — констатирует Луценко.