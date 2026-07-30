Аналитики назвали города с самыми дешевыми квартирами в Подмосковье

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Самые дешевые квартиры в Московской области из 100 исследованных населенных пунктов предлагаются в городах Рошаль и Шатура. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Дешевле всего из исследованных населенных пунктов недвижимость обойдется в городах Рошаль (65 256 рублей за квадратный метр), Шатура (80 984 рубля), Ликино-Дулево (83 371 рубль), Озеры (85 877 рублей), Высоковск (87 220 рублей), Дрезна (87 869 рублей), Зарайск (89 728 рублей), Кашира (94 005 рублей), Электрогорск (94 041 рубль) и Талдом (94 067 рублей)» — отмечается в материалах федерального портала «Мир квартир».
По данным аналитиков, самые дорогие подмосковные квартиры экспонируются в поселках городского типа Заречье (квадратный метр стоит 385 105 рублей), Отрадное (329 687 рублей) и Новоивановское (311 017 рублей), поселок Ильинское-Усово (279 241 рубль). Замыкает пятерку лидеров по цене «квадрата» город Реутов (271 996 рублей), далее идут Красногорск (268 726 рублей), поселок городского типа Путилково (257 837 рублей), города Долгопрудный (252 517 рублей) и Одинцово (251 653 рубля), а также село Ромашково (248 014 рублей).
Наличие поселков в списке самых дорогих мест области объясняется тем, что эти локации находятся в престижных, западных районах области, некоторые прилегают непосредственно к МКАД, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
В среднем по Московской области квадратный метр квартир на «вторичке» стоит 165 196 рублей. С начала года «квадрат» сильнее всего подорожал в поселке Ильинское-Усово (+27,8%), селе Лайково (+24,8%), пгт Боброво (+24,5%), Отрадное (+24,4%), деревне Сапроново (+23,9%), пгт Дрожжино (+23,7%), Ильинский (+23,1%), Сабурово (+23%) и Новоивановское (+22,5%) и в городе Мытищи (+22,2%). Упала цена лишь в Рошале (-5,6%), Чернологовке (-4,4%), Рузе (-0,9%) и Пущино (-0,1%).
«Подмосковный квадратный метр подорожал больше, чем московский (+9,3% за семь месяцев 2026 года) и существенно больше, чем средний по стране (+5,8%). Это говорит о том, что потенциал области, и особенно его самых престижных мест на западе, далеко не исчерпан. Регион остается лидером по подорожанию недвижимости», — констатирует Луценко.