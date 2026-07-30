Сбер реализовал 700 ИИ-инициатив в 2025 году

По данным документа, многие российские компании уже получают измеримый эффект, использование ИИ постепенно становится частью повседневной работы крупнейших организаций. Так, в ВТБ использование искусственного интеллекта приносит около 15 млрд рублей экономического эффекта, а в ближайшие два года этот показатель планируется увеличить до 50 млрд рублей. В Т-банке прямой эффект от применения ИИ в операционных процессах оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, а в Альфа-банке роботизированные процессы выполняют около 3,5 млн операций в месяц, что эквивалентно работе примерно 870 сотрудников.