Сбер реализовал 700 ИИ-инициатив в 2025 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сбербанк в течение 2025 года реализовал более 700 ИИ-инициатив, получив от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) финансовый эффект свыше 475 млрд рублей. Это следует из аналитического отчета «ИИ-финансист: как искусственный интеллект меняет работу финансовой функции» Школы финансов «СберУниверситета» (ТАСС ознакомился с текстом документа).
«В Сбере в 2025 году было реализовано более 700 ИИ-инициатив и внедрено около 900 автономных агентов, а финансовый эффект превысил 475 млрд рублей, включая более 50 млрд рублей от применения генеративного ИИ», — указано в отчете.
По данным документа, многие российские компании уже получают измеримый эффект, использование ИИ постепенно становится частью повседневной работы крупнейших организаций. Так, в ВТБ использование искусственного интеллекта приносит около 15 млрд рублей экономического эффекта, а в ближайшие два года этот показатель планируется увеличить до 50 млрд рублей. В Т-банке прямой эффект от применения ИИ в операционных процессах оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, а в Альфа-банке роботизированные процессы выполняют около 3,5 млн операций в месяц, что эквивалентно работе примерно 870 сотрудников.
«По данным Банка России, 20% участников финансового рынка используют ИИ на постоянной основе, еще 15% реализуют пилотные проекты, а 61% рассматривают внедрение генеративных моделей. Это свидетельствует о том, что технологии искусственного интеллекта становятся одним из ключевых направлений развития российского финансового сектора», — говорится в отчете.
Итоги исследования также показывают, что искусственный интеллект окончательно переходит из стадии точечных экспериментов в основу трансформации финансовой функции. Он охватывает значительную часть операционных и аналитических процессов, перераспределяя роли между человеком и технологией и формируя новую модель работы финансовых подразделений.
Наиболее выраженный экономический эффект и устойчивый рост эффективности получают компании, которые выстраивают системный подход — от качества данных и интеграции до управления рисками и изменения процессов.