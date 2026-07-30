В Приангарье в 2027 году запустят крупный логистический центр X5 Group

«Крупный логистический центр одного из крупнейших ретейлеров страны, компании X5 Group, начнет работу в Приангарье уже в следующем году Сейчас на площадке кипит работа: возводят мультитемпературный склад площадью почти 50 тыс. квадратных метров», — сообщил губернатор. По его словам, благодаря запуску центра будет создано 426 рабочих мест.