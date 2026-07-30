В Приангарье в 2027 году запустят крупный логистический центр X5 Group

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Крупный логистический центр компании X5 Group с мультитемпературным складом площадью около 50 тыс. кв. м запустят в Иркутской области в 2027 году. Об этом в канале в «Максе» сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
«Крупный логистический центр одного из крупнейших ретейлеров страны, компании X5 Group, начнет работу в Приангарье уже в следующем году Сейчас на площадке кипит работа: возводят мультитемпературный склад площадью почти 50 тыс. квадратных метров», — сообщил губернатор. По его словам, благодаря запуску центра будет создано 426 рабочих мест.
Кобзев отметил, что благодаря новому центру местным производителям станет проще выходить на рынок, вырастит логистическая доступность региона. «В Приангарье сейчас остро не хватает современных логистических комплексов, большинство складов еще советского периода постройки. Новый центр закроет эту потребность и станет серьезным шагом вперед», — подчеркнул Кобзев.
В свою очередь в пресс-службе правительства региона напомнили, что соглашение о сотрудничестве с компанией Х5 Group было заключено Корпорацией развития Иркутской области. Строительство нового распределительного центра обусловлено активным развитием торговой сети «Пятерочка» в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.