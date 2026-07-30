Эксперт Решетникова рассказала, когда ипотеку берут на несколько дней

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Самый короткий срок ипотеки на рынке вторичного жилья России может составить несколько дней. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
«Бывают случаи, когда россияне оформляют ипотеку буквально на несколько дней. Например, когда хотят использовать средства материнского капитала для покупки недвижимости, а ребенку еще не исполнилось трех лет (купить жилье с маткапиталом до трехлетия ребенка можно при условии кредита — прим. ТАСС) или чтобы получить субсидию как многодетная семья. Иногда “перехватывают”, когда сделка встречная, а свой объект еще не успели продать, тогда берут в среднем три-четыре недели и закрывают ипотеку после реализации своего объекта», — сказала собеседница агентства.
По данным аналитиков компании, самые короткие средние ипотечные кредиты для покупки жилья на вторичном рынке в этом году оформляют жители Ненецкого автономного округа (171 месяц), Республики Алтай (193 месяца) и Мурманской области (208 месяцев). Также относительно недолгие сроки в Карелии (222 месяца), Новгородской области и Бурятии (по 224 месяца), в Алтайском крае и Вологодской области (по 225 месяцев).
Ранее ТАСС сообщал, что жители Севастополя (311 месяцев — 25 лет и 11 месяцев) и Чеченской Республики (295 месяцев — 24 года и 7 месяцев) лидируют по самой «длинной» ипотеке на вторичном рынке.