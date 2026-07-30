Эксперт Решетникова рассказала, когда ипотеку берут на несколько дней

«Бывают случаи, когда россияне оформляют ипотеку буквально на несколько дней. Например, когда хотят использовать средства материнского капитала для покупки недвижимости, а ребенку еще не исполнилось трех лет (купить жилье с маткапиталом до трехлетия ребенка можно при условии кредита — прим. ТАСС) или чтобы получить субсидию как многодетная семья. Иногда “перехватывают”, когда сделка встречная, а свой объект еще не успели продать, тогда берут в среднем три-четыре недели и закрывают ипотеку после реализации своего объекта», — сказала собеседница агентства.