Росстат: у жителей Омской области резко выросли зарплаты

По информации Росстата, в мае 2026 года реальная заработная плата в России с учётом инфляции увеличилась на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в апреле этот показатель составлял 5,1%, в марте — 8,1%, а в феврале и январе — по 8,6%.