Росстат: у жителей Омской области резко выросли зарплаты

По информации Росстата, в мае 2026 года реальная заработная плата в России с учётом инфляции увеличилась на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в апреле этот показатель составлял 5,1%, в марте — 8,1%, а в феврале и январе — по 8,6%.
За первые пять месяцев 2026 года (январь-май) прирост реальных доходов населения в годовом исчислении достиг 7,2%.
По итогам 2025 года реальная средняя зарплата в стране поднялась на 5,2%.
Среднемесячная номинальная заработная плата в мае 2026 года, по данным статистического ведомства, составила 110 216 рублей. Это на 10,1% больше, чем в мае 2025 года.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития (майская версия), в 2026 году ожидается рост реальных зарплат на 2,2%, а в 2027 году — на 2,5%.