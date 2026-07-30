Эксперт Коложвари не прогнозирует скорое появление кредитов в цифровых рублях

Собеседник агентства добавил, что в целом концепция, предполагающая возможность для коммерческих банков открывать кошельки на собственном балансе, не близка российской финансовой системе. Это было бы характерно, например, для системы США. «В американской системе меньше централизации. Там практически все банки — акционеры Федеральной резервной системы. У нас все более строго», — пояснил Коложвари.