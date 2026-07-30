Эксперт Коложвари не прогнозирует скорое появление кредитов в цифровых рублях

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Коммерческие банки в России вряд ли в ближайшее время получат возможность выдавать кредиты или принимать вклады в цифровых рублях. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
Эксперимент по открытию кошельков в цифровом рубле на балансах банков может быть запущен ближе к 2029 году, сообщала ранее заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. Это позволило бы коммерческим организациям выдавать кредиты и принимать вклады в новой форме валюты. Пока возможность проведения такого эксперимента обсуждается, отмечала зампред.
«Сейчас концепция не предусматривает передачу эмиссионной функции банковскому сектору. Это уставная деятельность Центробанка. Это законодательно еще надо решать», — сказал эксперт.
Собеседник агентства добавил, что в целом концепция, предполагающая возможность для коммерческих банков открывать кошельки на собственном балансе, не близка российской финансовой системе. Это было бы характерно, например, для системы США. «В американской системе меньше централизации. Там практически все банки — акционеры Федеральной резервной системы. У нас все более строго», — пояснил Коложвари.
Однако технически кредиты и вклады в цифровом рубле в России реализуемы, отметил он. Это не изменит сами процедуры для потребителя, лишь ускорит их. Вопрос более значим именно для участников банковского сектора, так как снимает возможную проблему оттока денежных средств из-за введения новой формы валюты.
Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. Цифровой рубль будет храниться в специальных цифровых кошельках на единой платформе Банка России.