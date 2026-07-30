В Кузбассе приостановили работу золотодобывающего предприятия

КЕМЕРОВО, 30 июля. /ТАСС/. Тисульский районный суд на три месяца приостановил работы золотодобывающей компании «АС Сибирь» за нарушения на водных объектах. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
«Суд признал общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде приостановления его деятельности сроком на 90 суток», — уточнили в сообщении.
В пресс-центре добавили, что на участке месторождения россыпного золота в Тисульском округе русло ручья Александровский было перекрыто технологической автодорогой, а водоток реки Горелая направлен в руслоотводную канаву. Это нарушение привело к изменению русел и берегов водных объектов.
Кроме того, компания «АС Сибирь» проводила работы, связанные с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, не имея решения о предоставлении водного объекта в пользование. Опасные работы могли привести к загрязнению и истощению водоема. Такие действия приводят к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду.