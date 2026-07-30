В Кузбассе приостановили работу золотодобывающего предприятия

Кроме того, компания «АС Сибирь» проводила работы, связанные с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, не имея решения о предоставлении водного объекта в пользование. Опасные работы могли привести к загрязнению и истощению водоема. Такие действия приводят к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду.