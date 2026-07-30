Рынок вторичного жилья в Хабаровском крае растет быстрее, чем первичный

В Росреестре отметили, что сегмент готового жилья в крае также показывает рост. В первом полугодии заключено 12283 договора купли-продажи, что на 21,3% больше, чем год назад. Вторичное жилье в 2026 году в Хабаровском крае приобреталось примерно в 3,7 раза чаще, чем квартиры в новостройках.