Рынок вторичного жилья в Хабаровском крае растет быстрее, чем первичный

торичное жилье в Хабаровском крае приобреталось примерно в 3,7 раза чаще, чем квартиры в новостройках. Такую статистику приводит региональное Управление Росреестра, где подвели итоги в сфере оформления прав на жилую недвижимость за первое полугодие нынешнего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За шесть месяцев в Хабаровском крае было зарегистрировано 4136 договоров участия в долевом строительстве, в том числе на жилые помещения — 3248. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года оформлено 3713 договоров, то есть прирост составляет 11,4%, договоров на жилые помещения — 3068.
При этом 94% договоров строительства заключено в Хабаровске, где возводится много жилья. Далее следуют Комсомольск-на-Амуре и Хабаровский район.
В Росреестре отметили, что сегмент готового жилья в крае также показывает рост. В первом полугодии заключено 12283 договора купли-продажи, что на 21,3% больше, чем год назад. Вторичное жилье в 2026 году в Хабаровском крае приобреталось примерно в 3,7 раза чаще, чем квартиры в новостройках.
— С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон, который обязал застройщиков направлять документы в Росреестр исключительно в электронной форме. Цифровизация процессов позволила кардинально сократить сроки процедур государственного кадастрового учёта и регистрации прав. Строительные организации стали качественнее готовить документы, что минимизирует количество приостановок регистрационных действий, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.