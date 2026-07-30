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Старейший частный сектор Новосибирска расселят и снесут

Как сообщают «Новосибирские новости» мэрия города разместила проект развития одного из первых районов города — Лесоперевалки.

Источник: НДН.ИНФО

Он охватывает территорию размером 249 гектаров в границах перспективной Левобережной магистрали, железной дороги и проезда Энергетиков. Здесь планируется разместить два детсада, школу на 1100 мест, два спортивных объекта, амбулаторно-поликлиническое подразделение и станцию скорой помощи на берегу котлована Левая Обь.

Проект предусматривает полный снос частного сектора Лесоперевалки, который сегодня занимает более 23 гектаров. В добавок к продолжающим строиться ЖК «Ясный берег» и «Венеция» на Лесоперевалке появится новый жилмассив площадью застройки 277 тысяч квадратных метров.