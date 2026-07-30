Старейший частный сектор Новосибирска расселят и снесут

Он охватывает территорию размером 249 гектаров в границах перспективной Левобережной магистрали, железной дороги и проезда Энергетиков. Здесь планируется разместить два детсада, школу на 1100 мест, два спортивных объекта, амбулаторно-поликлиническое подразделение и станцию скорой помощи на берегу котлована Левая Обь.