Старейший частный сектор Новосибирска расселят и снесут

Он охватывает территорию размером 249 гектаров в границах перспективной Левобережной магистрали, железной дороги и проезда Энергетиков. Здесь планируется разместить два детсада, школу на 1100 мест, два спортивных объекта, амбулаторно-поликлиническое подразделение и станцию скорой помощи на берегу котлована Левая Обь.
Проект предусматривает полный снос частного сектора Лесоперевалки, который сегодня занимает более 23 гектаров. В добавок к продолжающим строиться ЖК «Ясный берег» и «Венеция» на Лесоперевалке появится новый жилмассив площадью застройки 277 тысяч квадратных метров.