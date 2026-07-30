Жителям Башкирии рассказали, как сделать перерасчет за ЖКУ в сезон отпусков

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт и сроки вашего отсутствия. Перечень документов открытый — главное, чтобы они подтверждали, что и как долго вас не было. Например, это могут быть билеты на самолёт, счёт за проживание в гостинице или справка из СНТ. Конкретный перечень документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг.