Россия в 2024 году увеличила вылов устриц до рекордного объема

Результат 2024 года в годовом выражении вырос почти на 10%. Россия заняла 14-е место в мире по добыче устриц. Лидирует Китай (7,3 млн тонн), за год увеличивший вылов на 8,7%. В топ-3 также вошли Южная Корея (325,3 тыс. тонн, улов снизился на 2%) и США (209,2 тыс. тонн, снижение на 3,5%).