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Минэкономики сказало про рост зарплат белорусов в 2027 году

Минэкономики сказало, что будет с зарплатами белорусов в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Минэкономики сказало про рост зарплат белорусов в 2027 году. Подробности озвучил министр экономики Юрий Чеботарь, передает Sputnik.by.

— Рост доходов и реальной заработной платы прогнозируется чуть больше 103%, — подчеркнул глава Минэкономики.

Юрий Чеботарь напомнил, что основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2027 году связаны с ранее принятой пятилетней программой. Ключевым моментом являются достаток и благосостояние населения.

По словам главы Минэкономики, объем ВВП в 2027 году ожидается в пределах 360 миллиардов рублей. Также ожидается, что удастся нарастить экспорт примерно на 2,9% Основной упор будет сделан на увеличение экспорта услуг.

Ранее Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа.

Кроме того, Минтруда сказало белорусам про выплату 10 607,4 рубля.

Тем временем в Белгосстрахе сказали возместят ли по страховке стоимость отделки и имущества в квартире.