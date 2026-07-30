Минэкономики сказало про рост зарплат белорусов в 2027 году. Подробности озвучил министр экономики Юрий Чеботарь, передает Sputnik.by.
— Рост доходов и реальной заработной платы прогнозируется чуть больше 103%, — подчеркнул глава Минэкономики.
Юрий Чеботарь напомнил, что основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2027 году связаны с ранее принятой пятилетней программой. Ключевым моментом являются достаток и благосостояние населения.
По словам главы Минэкономики, объем ВВП в 2027 году ожидается в пределах 360 миллиардов рублей. Также ожидается, что удастся нарастить экспорт примерно на 2,9% Основной упор будет сделан на увеличение экспорта услуг.
Ранее Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа.
Кроме того, Минтруда сказало белорусам про выплату 10 607,4 рубля.
Тем временем в Белгосстрахе сказали возместят ли по страховке стоимость отделки и имущества в квартире.