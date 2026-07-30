Сколько мяса, хлеба и картофеля съедают в Казахстане

Потребление молока и молочных продуктов выросло с 57,2 до 58,1 литра, яиц с 52 до 54 штук, овощей с 18,3 до 18,7 кг, картофеля с 11,3 до 11,4 кг. Потребление рыбы и морепродуктов также увеличилось с 3,5 до 3,6 кг.