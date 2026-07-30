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«Сельская» доплата к пенсии: кому положена в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Доплата устанавливается неработающим крымским пенсионерам, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Ее размер составляет 25% от фиксированной выплаты — в 2026 году это 2 396,17 рубля ежемесячно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в стаж засчитывается труд в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. Полный перечень насчитывает более 500 профессий. При этом работа в колхозах и совхозах до 1 января 1992 года засчитывается вне зависимости от должности или специальности.

Также при назначении пенсии в повышенном размере труженикам сельского хозяйства учитываются периоды ухода за ребенком (с 2026 года уход за детьми до 1,5 лет включается без ограничения по количеству детей), отпусков и больничных. Кроме того, если непосредственно за работой в сельском хозяйстве следовали периоды участия в специальной военной операции, то они тоже будут учтены при определении права на надбавку, исчисляться они будут в двойном размере.

«В правилах назначения “сельской” доплаты четыре года назад произошли важные изменения. Если ранее выплата при переезде за пределы сельской местности не производилась, то теперь это правило отменено — получив доплату однажды, пенсионеры сохраняют ее при переезде в город», — подчеркнули в региональном отделении СФР.

Однако если пенсионер вышел на работу, то доплата приостанавливается.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Это касается работающих пенсионеров.

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