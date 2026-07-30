«Сельская» доплата к пенсии: кому положена в Крыму

Также при назначении пенсии в повышенном размере труженикам сельского хозяйства учитываются периоды ухода за ребенком (с 2026 года уход за детьми до 1,5 лет включается без ограничения по количеству детей), отпусков и больничных. Кроме того, если непосредственно за работой в сельском хозяйстве следовали периоды участия в специальной военной операции, то они тоже будут учтены при определении права на надбавку, исчисляться они будут в двойном размере.