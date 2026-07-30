Информацию об ограничении выдачи наличных банками Волгограда назвали фейком

Канал «Война с фейками» опроверг информацию о том, что как минимум два крупных российских банка ограничили вкладчикам снятие наличных и притормозили доступ к счетам клиентов.
«Это вброс, направленный на создание паники вокруг банковской системы России», — заявили «главные по опровержению фейков», как называют себя авторы канала.
В качестве доводов приводится: в случае, если бы ситуация действительно имела место, в Сети мгновенно появились бы скриншоты сообщений, кружки, короткие видео. А их нет.
По данным канала, фейки о запрете на выдачу наличных в банках распространяет украинский SMM‑щик.
Ранее экономист Игорь Бельских объяснил причину переключения волгоградцев на наличные.