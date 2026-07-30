Стало известно, какие продукты подешевели почти вдвое в России

Сезонное снижение цен на огурцы традиционно фиксируется летом, когда на прилавки поступает продукция из открытого грунта и тепличных хозяйств. В феврале 2026 года стоимость огурцов в России достигала рекордных 317 рублей за килограмм из-за январских морозов, увеличивших затраты на отопление теплиц. К июню ситуация изменилась: за месяц огурцы подешевели на 25,9%, помидоры — на 27,1%. При этом цены на другие овощи из борщевого набора в июле снижаются медленнее — в среднем на 1% за неделю.