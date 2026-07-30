Стало известно, какие продукты подешевели почти вдвое в России

Свежие огурцы признаны самым подешевевшим продовольственным товаром в России с начала 2026 года. К 27 июля их стоимость сократилась на 44,59%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Вторую строчку рейтинга заняли свежие помидоры, которые подешевели на 13,73%. Тройку лидеров замыкает сливочное масло — его цена уменьшилась на 6,67%.
В пятерку также вошел рис шлифованный со снижением на 3,34% и сыры твердых, полутвердых и мягких сортов, подешевевшие на 3,14%.
Согласно статистике ведомства, с начала года уменьшилась стоимость и других молочных продуктов. Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное жирностью 2,5−3,2% подешевело на 2,93%, сметана — на 2,38%, творог — на 1,34%. Молоко пастеризованное аналогичной жирности снизилось в цене на 1,05%, кефир — на 0,84%.
Куриные яйца с начала года потеряли в цене 0,63%, вареная колбаса — 0,51%.
В Росстате уточнили, что данные приведены по продовольственным товарам, которые включены в перечень ежемесячного мониторинга ведомства.
Сезонное снижение цен на огурцы традиционно фиксируется летом, когда на прилавки поступает продукция из открытого грунта и тепличных хозяйств. В феврале 2026 года стоимость огурцов в России достигала рекордных 317 рублей за килограмм из-за январских морозов, увеличивших затраты на отопление теплиц. К июню ситуация изменилась: за месяц огурцы подешевели на 25,9%, помидоры — на 27,1%. При этом цены на другие овощи из борщевого набора в июле снижаются медленнее — в среднем на 1% за неделю.