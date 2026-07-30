«Буреинская аномалия» станет новой точкой притяжения туристов в Хабаровский край

Отмечается, что о посещении этого места мечтают многочисленные исследователи, блогеры и любители экстремального туризма. Поэтому маркированные тропы маршрута будут пролегать именно к уникальной аномалии. Здесь планируют построить понтонный причал на два катера, две смотровые площадки с ограждениями и охотничий домик на 8−10 мест.