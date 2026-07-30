«Буреинская аномалия» станет новой точкой притяжения туристов в Хабаровский край

В Хабаровском крае ищут инвестора для строительства базы отдыха и туристического маршрута в селе Чекунда Верхнебуреинского района. Стоимость проекта оценили в 20,8 млн рублей, а срок реализации — в 1 год. Предполагается, что проект окупится за 3,9 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Объект, который расположится на 2,1 тысячи квадратных метров, получил название «Буреинский феномен». Оно отсылает к гигантскому оползню объемом 24,5 млн кубометров, обрушившемуся в долину реки Бурея в 2018 году. Русло реки тогда перекрыло, и на этом месте возникла естественная плотина. Аномалия получила статус крупнейшего геологического явления XXI века в России.
Отмечается, что о посещении этого места мечтают многочисленные исследователи, блогеры и любители экстремального туризма. Поэтому маркированные тропы маршрута будут пролегать именно к уникальной аномалии. Здесь планируют построить понтонный причал на два катера, две смотровые площадки с ограждениями и охотничий домик на 8−10 мест.
Кроме того, на земельном участке хотят сделать кемпинговую зону с палатками, биотуалетами и костровищем. Проект также предполагает наличие двух моторных лодок на 6 человек со спасательным снаряжением, а также проведение водоснабжения, водоотведения и энергосистемы.
— Программа для гостей будет включать сплав на моторных лодках, пешие экскурсии, рыбалку, охоту с инструктором, сбор дикоросов и фототуризм, — рассказали в Минтуризма региона.
В будущем проект можно масштабировать: подключить к имеющимся тропам дополнительные маршруты и создать геологический музей под открытым небом.