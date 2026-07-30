Первое за 21 день судно с СПГ прошло Ормузский пролив иранским маршрутом

Катарское судно со сжиженным природным газом (СПГ) пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту. Это первая партия катарского СПГ, которую перевезли этим маршрутом за последние три недели, сообщает Fars. По данным агентства, судно прошло с включенной системой передачи данных (AIS) «без каких-либо проблем», после чего вышло в открытые воды.
24−25 июля в Тегеране прошли переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Как сообщало Bloomberg, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных, утверждал Axios. США настаивают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать маршруты для движения судов в Ормузском проливе.
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