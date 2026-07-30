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Склад Wildberries в Екатеринбурге остановил прием товаров

Склад Wildberries в Екатеринбурге временно не принимает поставки, сообщило руководство маркетплейса продавцам. Работу объекта пообещали восстановить оперативно.

Склад Wildberries в Екатеринбурге временно не принимает поставки, сообщило руководство маркетплейса продавцам. Работу объекта пообещали восстановить оперативно.

«Сейчас склад “Екатеринбург: Перспективная” не сможет принять товары. Пожалуйста, не торопитесь отменять поставки — планируем восстановить работу как можно скорее», — указано в сообщении на портале для селлеров. О причинах приостановки работы склада не сообщается.

Сегодня утром объекты RWB подверглись атакам беспилотников в Пензенской области и Удмуртии. На складах начались пожары.

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