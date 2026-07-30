Детские пюре и сосиски подорожали в Волгограде

Не отстают и мясные изделия. Сосиски и сардельки стали дороже на 2,3% — в среднем 504 рубля за килограмм. Вареная колбаса поднялась в цене на 2,1%, до 474 рублей за килограмм. Специалисты Волгоградстата также заметили, что примерно на 1−2% выросли цены на свинину, печенье, куриные яйца и сахар-песок.