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В Волгограде 98-й бензин подорожал на 2 рубля за неделю

А цены на два вида топлива снизились.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области неожиданно поменялась тенденция в формировании цен на топливо: после довольно длительного периода роста бензин даже подешевел. Это касается только топлива «народных марок». По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля 2026 года АИ-92 в Волгоградской области подешевел на 26 копеек, АИ-95 — на 33 копейки. Дизель стал стоить на 53 копейки дороже. Рекордно подорожал бензин АИ-98, который можно найти с трудом. За 7 дней его цена выросла сразу на 2 рубля.

Цены на бензин в Волгоградской области на 27 июля 2026 года.

АИ-92 66,88 ₽ (-26 коп.).

АИ-95 74,52 ₽ (- 33 коп.).

АИ-98 96,19 ₽ (+2 ₽).

ДТ 78,03 ₽ (+53 коп.).

По данным Росстата.

Самый дорогой бензин в стране на сегодня в Крыму. Там 92-й достиг цены 193,13 рубля за литр, 95-й стоит 235,35, АИ-98 338,96 рубля.

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