В Волгограде 98-й бензин подорожал на 2 рубля за неделю

В Волгоградской области неожиданно поменялась тенденция в формировании цен на топливо: после довольно длительного периода роста бензин даже подешевел. Это касается только топлива «народных марок». По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля 2026 года АИ-92 в Волгоградской области подешевел на 26 копеек, АИ-95 — на 33 копейки. Дизель стал стоить на 53 копейки дороже. Рекордно подорожал бензин АИ-98, который можно найти с трудом. За 7 дней его цена выросла сразу на 2 рубля.