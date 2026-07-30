В центральной части Краснодара построят новые школу и детсад

Школа будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью более 32 тыс. кв. м и рассчитана на 1550 учеников. Проект предусматривает семь функциональных блоков и благоустройство прилегающей территории площадью около 2 га, где разместят спортивные площадки и пространства для массовых мероприятий.