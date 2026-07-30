Энергетики внедряют систему непрерывного экологического контроля на Назаровской ГРЭС

Сейчас энергетики монтируют приборы контроля состава дымовых газов на самой трубе, кабельные коммуникации и вспомогательное оборудование. Одновременно обустраивают площадку для блок‑модуля САКВ, где разместят основное оборудование и средства обработки данных. Система будет непрерывно фиксировать концентрации загрязняющих веществ и твёрдых частиц, а также температуру, давление, влажность, скорость и расход дымовых газов. Все входящие в состав САКВ средства измерений должны пройти метрологическую аттестацию и быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.