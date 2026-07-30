Энергетики внедряют систему непрерывного экологического контроля на Назаровской ГРЭС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На станции устанавливают систему автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ (САКВ). Новое оборудование позволит в режиме реального времени отслеживать параметры дымовых газов и автоматически передавать данные в государственные информационные системы экологического мониторинга. Аналогичные системы уже действуют на других энергообъектах СГК в регионе.
Проект реализуют в рамках программы повышения экологической эффективности Назаровской ГРЭС. Договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (от проектирования до монтажа и ввода системы в эксплуатацию) заключили в 2025 году. В мае 2026 года специалисты приступили к строительно‑монтажным работам на дымовой трубе № 2 высотой 150 метров. Именно она станет первым объектом, оснащённым системой онлайн‑мониторинга.
Сейчас энергетики монтируют приборы контроля состава дымовых газов на самой трубе, кабельные коммуникации и вспомогательное оборудование. Одновременно обустраивают площадку для блок‑модуля САКВ, где разместят основное оборудование и средства обработки данных. Система будет непрерывно фиксировать концентрации загрязняющих веществ и твёрдых частиц, а также температуру, давление, влажность, скорость и расход дымовых газов. Все входящие в состав САКВ средства измерений должны пройти метрологическую аттестацию и быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.
«Сейчас мы ведём монтаж оборудования на дымовой трубе № 2. После завершения строительно‑монтажных работ система пройдёт пусконаладку, комплексные испытания и опытную эксплуатацию. Это позволит проверить работу оборудования в реальных условиях и подтвердить достоверность измерений. После ввода первого комплекса приступим к следующим этапам проекта и оснащению остальных дымовых труб станции», — отметил главный инженер Назаровской ГРЭС Владимир Полухин.
Следующий этап — оснащение системами дымовых труб № 1 и № 3, а затем самой высокой трубы станции, 250‑метровой дымовой трубы энергоблока № 7. Полностью завершить внедрение САКВ планируется до конца 2028 года.
Установка САКВ — часть комплексной экологической модернизации Назаровской ГРЭС. В сентябре на энергоблоке № 2 начнут монтировать новые золоуловители: они повысят эффективность очистки дымовых газов и позволят дополнительно сократить выбросы твёрдых частиц. Кроме того, в августе на станции стартует модернизация системы обеспыливания центрального пылезавода — объекта, который обеспечивает приготовление угольной пыли для работы энергоблока № 7.
Внедрение САКВ, обновление газоочистного оборудования и модернизация центрального пылезавода входят в масштабную программу экологического обновления Назаровской ГРЭС. В 2026 году объём ремонтной программы станции превышает 2 млрд рублей, инвестиционной — 1,1 млрд рублей. До 2032 года на природоохранные мероприятия предприятие планирует направить около 3,3 млрд рублей. Эти проекты помогут повысить экологическую эффективность станции и снизить воздействие на окружающую среду.