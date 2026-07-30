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Свежий минтай по социальной цене появился в 100 магазинах Приморья

Программа «Приморская рыба» реализуется по инициативе краевого правительства.

Источник: правительство Приморского края

В двух крупных торговых сетях Приморья стартовала продажа минтая свежего улова по социальной цене. Рыбу можно найти на прилавках 100 магазинов — товар легко узнать по специальным маркированным ценникам программы «Приморская рыба». Инициатива реализуется Правительством края совместно с Преображенской базой тралового флота при содействии Ассоциации добытчиков минтая. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В Правительстве Приморья отмечают, что работа с рыбаками и розничными сетями будет продолжена, чтобы обеспечивать стабильное наличие качественной дальневосточной рыбы на прилавках. Программа «Приморская рыба» призвана сделать продукцию местного промысла доступнее для жителей, поддерживая как потребителей, так и местных производителей.