Свежий минтай по социальной цене появился в 100 магазинах Приморья

В двух крупных торговых сетях Приморья стартовала продажа минтая свежего улова по социальной цене. Рыбу можно найти на прилавках 100 магазинов — товар легко узнать по специальным маркированным ценникам программы «Приморская рыба». Инициатива реализуется Правительством края совместно с Преображенской базой тралового флота при содействии Ассоциации добытчиков минтая. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.