Три нижегородских вуза вошли в топ-20 по зарплатам выпускников

Три университета из Нижнего Новгорода вошли в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в химической и фармацевтической отраслях. Исследование подготовил сервис по поиску работы SuperJob на основе анализа доходов выпускников 2020—2025 годов.
Наивысшую позицию среди местных учебных заведений занял ННГУ им. Н. И. Лобачевского, разместившись на 8-й строчке с медианной зарплатой выпускников в 150 тысяч рублей в месяц. На 10-м месте расположился НГТУ им. Р. Е. Алексеева (140 тысяч рублей), а 15-ю строчку занял Приволжский исследовательский медицинский университет (115 тысяч рублей).
Абсолютным лидером общего списка стал МГУ им. М. В. Ломоносова, чьи специалисты зарабатывают в среднем 240 тысяч рублей. При анализе учитывались показатели резюме соискателей, скорректированные с учетом коэффициентов рынка труда.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 по подаче документов в вузы.