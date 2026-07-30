Три нижегородских вуза вошли в топ-20 по зарплатам выпускников

Наивысшую позицию среди местных учебных заведений занял ННГУ им. Н. И. Лобачевского, разместившись на 8-й строчке с медианной зарплатой выпускников в 150 тысяч рублей в месяц. На 10-м месте расположился НГТУ им. Р. Е. Алексеева (140 тысяч рублей), а 15-ю строчку занял Приволжский исследовательский медицинский университет (115 тысяч рублей).